"A San Rocco Castagnaretta di Cuneo regna l'incuria: incrocio troppo pericoloso tra via Moiola e corso Francia"

Egregio Direttore,

mi rivolgo a lei nella speranza che la documentazione inviata possa essere utile per un intervento rapido e risolutore.



Sono un frazionista di San Rocco Castagnaretta di Cuneo e segnalo l'incuria che da tempo affligge la nostra frazione. Parlo dei marciapiedi che sono diventati un giardino erboso non curato, dove le erbacce raggiungono altezze anche di quasi un metro. In alcuni casi diventa problematico anche il passare!



Non ultimo, segnalo la pericolosità dell’incrocio fra via Moiola e corso Francia, dove gli arbusti cresciuti minacciano la visibilità dell’incrocio stesso ed invadono la parte pedonale del tratto di corso Francia, costringendo i pedoni a spostarsi verso il tratto ciclabile.



Sarebbe auspicabile non dover assistere ad un investimento… cosa già purtroppo successa in passato.



Grazie,

Giovanni Bordiga