A Niella Tanaro San Teobaldo rivive con il progetto San.Bad

A Niella Tanaro grandi novità in arrivo in località San Teobaldo che rivive grazie alla passione di tre amici homebrewers.

Venerdì 23 luglio inaugura San.Bad, il progetto dedicato alla birra artigianale, arricchita con nuove ricette con i prodotti del territorio, dai grani antichi alla Nigella.

"Questa avventura nasce dall'idea di unire il piacere e la semplicità dei sapori di malto, frumento, luppoli e spezie nostrane con il gusto dei prodotti tipici di Niella Tanaro e dei territori limitrofi" - spiegano gli ideatori del progetto - "San.Bad si avvale della collaborazione di vari enti e prende parte al progetto del Comune di Niella Tanaro impegnato nella ricerca, sviluppo e promozione della riscoperta dei grani antichi per risvegliare il vecchio passato del paese dei panettieri".

E sono proprio le materie prime che fanno da trait d'union per la produzione della birra, ma il progetto include anche il rilancio della struttura sul piazzale di San Teobaldo, ex edificio scolastico, che verrà ora trasformato grazie a San.Bad in una struttura recettiva.

"Siamo orgogliosi che un nuovo importante progetto sia realizzato" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "La riqualificazione della vecchia scuola rientra tra gli obiettivi che ci eravamo posti come amministrazione, grazie a questi ragazzi che con entusiasmo e grande volontà hanno voluto scommettere sul nostro territorio; sono certo che sarà un successo."

L'inagurazione di San.Bad, inserito nel noto circuito “Sentieri del Landandé", aprirà nella sua versione “estiva”venerdì 23 luglio dalle 17, in via San Teobaldo 6 (seguire le indicazioni per la "big bench"), grazie all'installazione di un chiosco in stile “chiringuito” all'esterno, con ampio dehor e un' “area beach”.