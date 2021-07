Barge: celebrati i caduti al Bricco Pelata

La giornata si è svolta con la sola Messa in suffragio dei Caduti celebrata da Don Andrea. Se pure con una ridotta presenza la partecipazione di Autorità comunali, Associazioni, e la comunità è stata forte e coesa.



Vorrei ringraziare il comune per gli interventi stradali e tutti i volontari che ci hanno lavorato, le associazioni le autorità che oggi sono intervenute, il presidente della regione Cirio e il presidente della provincia di cuneo Borgna che non sono potuti venire di persona ma mandano un saluto.



Molto gradito è stato l’intervento del prof. Gigi Garelli Direttore dell'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo" che ha approfondito meglio quei momenti tragici di una guerra dove vi era la paura di un nemico imbattibile, ma dove la forza, il coraggio di combattere anche a costo di sacrificare la propria vita hanno preso il soppravvento nel nome della libertà. La storia insegna!



Questo ci conforta molto in quanto la continuità dell’essenza dell’evento rimane forte e sentita.



Con l’augurio per tutti che questo momento d’incertezza abbia fine il più presto possibile, vi do appuntamento al prossimo anno sperando di ritornare a proporvi nuovi e vecchi momenti conviviali.