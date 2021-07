Cervasca prima classificata tra i grandi comuni smart della provincia di Cuneo

Cervasca è primo tra i comuni grandi e medi ad aver ricevuto il riconoscimento per il “Premio comuni Smart 2020” da parte della Fondazione Crc.

La cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 16 luglio in piazza Virginio a Cuneo. I 247 comuni della provincia hanno dovuto compilare un questionario relativo ad indicatori di "smartness" all'interno del proprio municipio.

Le categorie erano suddivise sulla base dell'estensione e della popolazione: comuni maggiori, comuni grandi e medi e piccoli comuni



Il comune cervaschese si è piazzato davanti a Busca e a Vilanova Mondovì.

L'iniziativa promossa dalla fondazione CRC con il patrocinio dell'Anci (Associazione nazionale Comini italiani) Piemonte e dell’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità enti montani) Piemonte è nato nel 2018, in seguito ai lavori di ricerca “Granda e Smart” pubblicato nel Quaderno 32 della collana della Fondazione CRC, realizzata dal centro studi, in collaborazione con Torino Wireless.



L’analisi ha avuto l'ambizione di leggere per la prima volta la situazione della provincia di Cuneo in chiave Smart, evidenziando i punti di forza e le criticità dei comuni e dei territori nel rispondere in modo innovativo intelligente alle principali sfide odierne.



"Un risultato che premia il lavoro fatto dal nostro comune in un'ottica smart - ha commentato il risultato il sindaco Enzo Garnerone - Da sempre poniamo l'innovazione al centro delle nostre politiche. Ringrazio tutte le persone che hanno operato in tal senso con l'amministrazione comunale per il raggiungimento di questo straordinario risultato."



Ai primi classificati è stato consegnato il premio di una city bike e una targa per dare visibilità all'impegno e i passi concreti compiuti in chiave innovativa e Smart.