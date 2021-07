Nucetto riceve il premio "Piccolo Comune Amico" (VIDEO)

Il Comune di Nucetto ha ricevuto il premio "Piccolo Comune Amico" per le eccellenze nel campo agroalimentare grazie al “cece di Nucetto”, simbolo dell’identità del paese.

Si è svolta a Roma, presso l' Auditorium Parco della Musica, la cerimonia di consegna del premio, riconoscimento attribuito dal Codacons, in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem per valorizzare le realtà locali e sostenere il turismo sul territorio italiano.