Peveragno, torna la festa delle leve: appuntamento fissato per il 5 settembre

La festa delle leve di Peveragno - appuntamento sempre tanto atteso, e rimandato lo scorso anno a causa dell'emergenza Covid-19 - si terrà il 5 settembre.

La proposta avanzata dalla Pro Loco locale è stata infatti accolta dai rappresentanti delle leve dello 0, 5, 1 e 6 chiamati a raccolta nella serata di mercoledì 14 luglio scorso presso il cortile di Casa Ambrosino.

A organizzare l'evento saranno i rappresentanti delle leve dei 35, 40 e 45 anni. La Pro Loco si occuperà, come al solito, di interfacciarsi tra leve e amministrazione comunale per le parti più "burocratiche" e di rappresentanza della manifestazione.

"La partecipazione, il desiderio di ritrovarsi per condividere un momento di festa e socialità, la volontà di continuare a mantenere le tradizioni, ha prevalso sull'incertezza del momento e si è rivelata uno Stimolo a non arrendersi ma a voler vivere e tornare a sperare in una imminente normalità" si legge nel comunicato stampa diramato nella mattinata di oggi (lunedì 19 luglio).