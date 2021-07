Riaperto anche il Pronto soccorso dell'ospedale di Ceva

Riaperto il anche il pronto soccorso di Ceva che, da questa mattina, come quello di Saluzzo, è tornato in funzione.

"La riattivazione di questo servizio è strategica per garantire un livello di assistenza idoneo all’ampia area del Cebano, della valle Tanaro ed anche di parte della Liguria." - ha commentato l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi, presente alla riapertura - "Un territorio con una comunità che non ha mai negato il proprio contributo alle necessità dell’emergenza sanitaria. L’Asl Cn1 ha avuto la capacità di compiere questo ulteriore sforzo dopo i drammatici mesi di pandemia passati che hanno visto le strutture sanitarie impegnate per compiere uno sforzo senza precedenti. Un ulteriore segnale che la Sanità sul territorio sta progressivamente tornando alla normalità".

“Siamo riusciti a dare un segnale importante con la riapertura dei Pronto soccorso nei due centri che hanno dato il maggiore contributo nell’affrontare la pandemia da Covid 19 – aveva dichiarato in una nota stampa dell'Asl Cn1 il direttore generale, Giuseppe Guerra - "E’ per noi un sacrificio non indifferente, considerando la difficoltà, in questo momento, a reperire le risorse umane necessarie, ma è anche un segnale importante per il territorio”.

Il pronto soccorso del "Poveri Infermi", chiuso a ottobre 2020 per far fronte all'emergenza covid, è di nuovo operativo dalle 8 alle 20.

Alla riapertura erano presenti l'assessore Icardi, il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, il direttore generale Aslcn1 Giuseppe Guerra e altri dirigenti medici.