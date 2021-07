Saluzzo, riaperto il Pronto Soccorso dell’ospedale

E’ stato riaperto questa mattina il Pronto Soccorso di Saluzzo. Era chiuso da inizio novembre scorso trasformato in polo Covid nell’emergenza sanitaria.

Il servizio sarà garantito da medici e infermieri dalle 8 alle 20, tutti i giorni, 12 ore al giorno.

Per accedere al triage del Pronto Soccorso da via del Follone, dove il cancello sarà chiuso per motivi di sicurezza, occorre suonare il campanello. Nella mattinata è ripreso il servizio anche nel Pronto di Ceva, polo Covid come Saluzzo. Le riaperture rientrano nel percorso di riconversione dei Covid Hospital all’attività ordinaria, volute dall’Unità di Crisi della Regione.

“Abbiamo rispettato la data del 19 luglio. Siamo riusciti a dare un segnale importante con la riapertura dei Pronto Soccorso nei due centri che hanno dato il maggiore contributo nell’affrontare la pandemia – dichiara il direttore generale dell’Asl CN1, Giuseppe Guerra – È per noi uno sforzo organizzativo enorme, considerando la difficoltà, in questo momento di reperire le risorse umane necessarie, infermieri e medici che sono impegnati anche nel raggiungimento degli obiettivi vaccinali del territorio.

Il servizio si riapre grazie anche alla buona volontà del personale che ringrazio.

E’ un messaggio positivo per la popolazione e di buona Sanità nella nostra Provincia. Con l’apertura si Saluzzo e Ceva, miriamo anche a diminuire l’iperafflusso nei Pronto di Savigliano e Mondovì, congestionati soprattutto nei fine settimana."