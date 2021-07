Incidente poco fa in via Palazzo, all'interno del comune di Savigliano in frazione San Salvatore. Un uomo, forse colto da malore, si sarebbe schiantato con la propria autovettura contro il muro di un'abitazione privata.

Il ferito, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trasportato con ambulanza all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.