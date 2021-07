Marmora: scooter si schianta contro muro della chiesa di San Massimo, due feriti

Incidente stradale nella mattinata di oggi (lunedì 19 luglio) a Marmora.



Coinvolto uno scooter che, per ragioni e con dinamica ancora da determinare, si è schiantato contro il muro della chiesa parrocchiale di San Massimo. Feriti i due passeggeri, di Dronero, ma fortunatamente in maniera non grave (codice verde).



Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Acceglio.