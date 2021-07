"Ciao Luca, anima bella": cordoglio a Saluzzo per l’escursionista deceduto sul Pelvo d’Elva

Sgomenti per la tragedia, gli amici e chi lo conosceva lasciano messaggi e testimonianze di affetto sui social. Luca Panero, saluzzese, 48 anni ha perso la vita ieri pomeriggio (domenica 18 luglio) in un volo fatale, durante la discesa dal Pelvo d’Elva, 3.064 metri, a cavallo tra le valli Varaita e Maira.

Si trovava in uno dei sentieri più esposti, poco sotto la cima, quando è probabilmente scivolato sulle pietre.

A chiamare i soccorsi è stata la compagna Denise Chiaramello, che era al suo fianco anche in questa escursione e che ha condiviso con lui, in questi anni, la passione per la montagna. La sua passione più grande.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino e l’équipe del 118 con l’elicottero, ma per Luca Panero, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Classe ’72, lavorava come idraulico nella ditta di famiglia, la "Panero Fratelli" di via Cima, specializzata in impianti per edifici a basso consumo energetico.

La sua "anima bella", come ricordano in molti insieme al sorriso e alla simpatia, era anche un’anima convintamente green che la natura.

Non ancora nota la data del funerale, in attesa del nullaosta del magistrato.

La salma, ieri trasferita a Casteldelfino, è ora nella camera mortuaria dell’ospedale di Saluzzo.