Adesivi personalizzati: quando (e perché) sono ottimi gadget aziendali

I gadget aziendali sono sempre un ottimo modo per stupire il cliente con un oggetto, anche di poco valore, che gli ricordi del momento dell’acquisto, di un’occasione speciale che lo lega al brand e che sia capace soprattutto di gratificarlo. Di penne, chiavette USB, portachiavi, shopper, calendari con stampato sopra il logo dell’azienda, però, se ne vedono ormai ovunque e, cosa peggiore, rischiano di finire dimenticati in un cassetto o buttati immediatamente. Perché non pensare allora, come alternativa a sempre i soliti gadget, a degli adesivi personalizzati da regalare ai propri clienti? Qui di seguito proveremo a scoprire insieme perché convengono e quando.

Tutte le ragioni per scegliere gli adesivi personalizzati come gadget aziendale

Gli sticker personalizzati sono, innanzitutto, mediamente più economici di altri tipi di gadget: sia rivolgendosi a un centro stampa specializzato e sia ricorrendo a uno dei numerosi servizi online per la stampa di adesivi ed etichette si dovrebbe riuscire a contrattare, soprattutto su grosse quantità, un prezzo per unità davvero irrisorio, di pochi centesimi di euro. È l’ideale quando si stia organizzando un grande evento, per l’inaugurazione di un nuovo punto vendita per esempio, e si voglia dare a ogni partecipante qualcosa che gli ricordi di essere stato presente. Sugli adesivi personalizzati, del resto, si possono riportare date, location, hashtag o slogan ufficiali; si possono lasciare però anche spazi vuoti e che ciascuno può personalizzare in un secondo momento, con il proprio nome per esempio.

Uno dei sicuri vantaggi nello scegliere degli sticker come gadget aziendale è, del resto, proprio la facilità con cui li si può personalizzare. Si può scegliere, appunto, cosa far stampare sull’etichetta adesiva e logo e nome aziendale e informazioni di base come l’indirizzo dei propri store o i recapiti telefonici o mail sono la scelta più classica. Quando si progettano però i propri adesivi personalizzati, sia che lo si faccia un negozio e con l’aiuto di un esperto e sia che lo si faccia invece online e su servizi ad hoc, se ne possono scegliere forme e dimensioni, colori e soprattutto materiali. Per un produttore locale che, al mercatino della domenica, voglia ringraziare i propri clienti e trasformarli in “ambasciatori” del chilometro zero far stampare degli speciali badge adesivi in carta riciclata è sicuramente una mossa più azzeccata, e più in linea con la filosofia di chi compra bio e direttamente dall’orto, dello scegliere l’ennesimo gadget in plastica difficile da smaltire.

Altra ragione per preferire gli adesivi personalizzati ad altri tipi di gadget è, non a caso, il loro essere più versatili. Mentre di una piccola torcia da portachiavi o di una cassa Bluetooth è già scritto che utilizzo si debba fare, quando dopo aver comprato qualcosa o per essersi abbonato a un servizio il cliente riceve uno sticker aziendale è più libero di decidere come usarlo: può trasformarlo in uno speciale segnalibro, soprattutto se si tratta di un adesivo riutilizzabile, o può utilizzarlo, perché no, per decorare e personalizzare l’oggetto che ha appena acquistato e con cui lo ha ricevuto in omaggio.

Nell’ultimo caso soprattutto, ogni volta che lo utilizzerà, non solo si ricorderà del momento dell’acquisto e dell’incontro col brand ma, sfoggiandolo sulla propria borraccia termica per distinguerla da quelle degli altri clienti della palestra, gli farà pubblicità. Adesivi e sticker personalizzati, soprattutto se di colori e forme accattivanti, con grafiche originali o se attaccati in posti insoliti e in cui mai ci si aspetterebbe la loro presenza, sono capaci come poco altro di attirare l’attenzione: regalando degli sticker personalizzati ai propri clienti, così, li si trasforma a costo (quasi) zero e di certo inconsapevolmente in perfetti ambasciatori di brand e c’è, in questo, tutto da guadagnare.