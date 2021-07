Quali comode scarpe scegliere per l’estate se ami la moda?

Finalmente è arrivata l’estate e insieme a lei tornano le lunghe e belle giornate di sole, il caldo e le vacanze.

Un ottimo modo per godersi qualche periodo di tranquillità dopo un anno di fatiche e lavoro. Però, viste le temperature elevate, è sempre importante vestirsi adeguatamente e attrezzarsi a dovere. Per esempio, con le scarpe espadrillas da uomo e donna!

Come essere alla moda e comodi con le espadrillas da uomo e da donna?

Le espadrillas da uomo e da donna sono calzature assolutamente tradizionali, da sempre facenti parte del mondo della grande moda. Dopotutto la loro storia parla da sé e tornando indietro di diversi anni si scoprirebbe quanto fossero diffuse e amate già all’epoca. Trend che continua anche oggi, per diversi motivi:

Le espadrillas sono calzature estremamente comode. Adatte per lunghe camminate, soprattutto nel periodo estivo.

Queste scarpe sono amate per una loro caratteristica principale: la semplicità. Il modo migliore per indossare calzature facilmente, ovunque e in tutta tranquillità.

Sono ideali in estate e nei periodi più caldi, ma anche nel tempo libero e in città.

Le espadrillas da uomo e da donna sono calzature alla moda che permettono di esaltare al massimo il proprio look. In particolare per occasioni speciali ed eventi importanti.

Sono disponibili tantissimi modelli, per ogni gusto, forma, colore e necessità. Questo permette di avere prodotti per ogni scelta di stile e outfit. Scopri l’ampia selezione di prodotti di espadrillas uomo e scegli il modello che più ti piace.

Come creare l’outfit perfetto con le espadrillas da uomo?

Tra i modelli di espadrillas da uomo più diffusi c’è quello classico. Ovviamente con le consuete variazioni di tessuti, colori della tomaia e forma. C’è da dire che la scelta è davvero ampia: a seconda dei gusti personali sarà possibile creare il proprio outfit perfetto. Così facendo potrai sfoggiare il tuo look in totale libertà e per qualsiasi occasione.

Come abbinare le espadrillas da uomo?

Vediamo alcuni consigli per abbinare le tue espadrillas da uomo per un outfit perfetto

Per calzature con colori neutri e classici, avrai completa scelta sui vestiti da indossare. Infatti sono scarpe che vanno bene praticamente con tutto.

Se hai in mente di acquistare una scarpa più particolare o con fantasie speciali, dovrai invece fare bene attenzione ad utilizzare i colori presenti. Sicuramente riprendere in parte la tonalità potrebbe essere una buona soluzione.

Ci sono tantissimi pantaloni estivi perfetti con le espadrillas da uomo. Ovviamente non mancano mai i classici jeans.

È ormai un trend indossare queste scarpe anche con abiti e completi estremamente eleganti per determinate occasioni.

