Soluzioni RFID: ecco gli ambiti professionali in cui questa tecnologia è più richiesta

Le aziende fanno spazio alla tecnologia RFID, l'innovativo sistema che abbina le potenzialità delle onde radio alla velocità dei sistemi informatici, per connettere gli oggetti fra loro e ridurre la complessità dell'analisi dei dati. Tale tecnologia permette infatti di gestire un ampio numero di informazioni in tempo reale, offrendo alle aziende un canale di identificazione veloce, che può semplificare tutte le fasi di lavoro.

Come funziona l'etichettatura RFID

La tecnologia Rfid è costituita da due componenti: quella hardware, che raccoglie tutte le informazioni necessarie all'analisi dei dati, e quella software, che registra gli input ricevuti e ne facilita la lettura. Il funzionamento si basa, in particolare, sull'applicazione -su ogni elemento da tracciare- di tag contenenti un chip, il quale, se sollecitato da un reader RFID, emette onde radio che comunicano tutte le informazioni in esso contenute. Il controller, naturalmente, opera mediante un protocollo auto id, che automatizza la lettura, rendendo il processo vantaggioso per moltissimi ambiti.

I sistemi RFID nell'industria

Uno dei settori che ha beneficiato maggiormente della trasformazione tecnologica e digitale dell'RFID è quello industriale. Il merito va ad applicazioni che hanno permesso di portare una ventata di innovazione in tutti gli aspetti legati alla filiera produttiva, rendendo le aziende sensibilmente più smart e più competitive sul piano professionale.

Protagonisti di questa trasformazione, realtà come InfinityID, la società specializzata in soluzioni plug & play che si integrano perfettamente in ogni realtà aziendale. Soluzioni come l’ rfid di InfinityID , infatti, permettono di portare le più moderne tecnologie 4.0 in azienda, garantendo un approccio sempre personalizzato, customizzabile in base alle esigenze. Il risultato è una connessione smart, che rende più immediate tutte le operazioni, assicurando a start up e piccole, medie e grandi imprese una corsia preferenziale per l'ingresso nell'Industria 4.0.

La trasformazione dell'RFID, in questo caso, si applica soprattutto sulla gestione e sul monitoraggio dei processi di produzione, un campo in cui permette di verificare, in tempo reale, le fasi di avanzamento, individuando eventuali inefficienze ed eliminando ogni possibilità di errore. Ma i processi che ne traggono maggiori benefici sono diversi, come l'identificazione automatica delle merci in real time, l'immediata localizzazione dei beni nella logistica e una più efficiente gestione degli utensili, che evita che le attrezzature vadano smarrite.

Le etichette RFID nel retail

Il settore retail è tra i più importanti fruitori delle tecnologie RFID e ciò non soltanto per esigenze gestionali, ma anche per questioni relative al marketing. L'etichettatura RFID, infatti, ha introdotto nel comparto un'innovazione che ha permesso di ottimizzare il flusso di dati, migliorando la gestione dei punti vendita anche a livello globale e aprendo una finestra privilegiata sulle principali abitudini dei consumatori.

Con un'architettura RFID, ad esempio, si possono raccogliere dati statistici per il monitoraggio del business e interagire con i clienti per testare il customer engagement. Dal punto di vista commerciale, un sistema basato su tecnologia RFID permette invece una gestione più efficiente sia della merce in ingresso e in uscita sia delle operazione di ricerca degli articoli in magazzino, offrendo inoltre un valido sistema di antitaccheggio e una gestione più immediata delle operazioni di inventario.

Logistica e trasporto: i vantaggi dell'etichettatura RFID

Nel settore logistico, l'etichettatura con RFID è una risorsa che permette di trarre il meglio da ogni fase di gestione. Rende immediata l'individuazione degli articoli durante gli spostamenti e azzera i tempi di inventario, assicurando, al contempo, l'identificazione tempestiva di merci mancanti o di prodotti in eccedenza. L'RFID, inoltre, facilita la supervisione delle movimentazioni in magazzino e all'esterno, assicurando una più efficace ottimizzazione degli spazi e un decisivo risparmio in termini di costi e risorse.

Naturalmente, con un sistema RFID, si possono creare aree specifiche per la tranciabilità e collegare gli spostamenti agli addetti al reparto, senza contare tutte le facilitazioni legate alla creazione anagrafiche di posizionamento per una gestione più accurata di reparti; una serie di vantaggi molto importanti sia nel settore della Supply Chain, in cui è fondamentale avere sempre tutto controllo, sia nel trasporto su ampia scala di qualsiasi altro prodotto, in cui la possibilità di avvalersi di un sistema di management dal carattere più efficiente, può davvero fare la differenza.