Sabato 24 luglio è il momento di Ven Cò Ti, serata gastronomica a Moretta, servita in arancione

Il comune di Moretta ha organizzato, in collaborazione con il Comitato Commercianti ed Artigiani, Pro Loco Moretta, Croce Rossa Moretta e Protezione Civile, Ven Cò Ti , la cena servita in arancione che si svolgerà sabato 24 luglio alle ore 20 in Piazza Castello a Moretta.



Il gustoso menù prevede:

Peperoni in salsa rossa con acciughe

Battuta di Fassone

Insalata di faraona all'Aceto Balsamico

Tomino in salsa verde

Paella mista

Panna cotta alla menta

Vino rosso/bianco

Acqua gasata/naturale

Costo € 20 a persona



Il menù bimbi:

Prosciutto e salame

Milanese con patatine

Costo per bimbi fino a 10 anni € 10



I posti sono limitati, occorre quindi la prenotazione obbligatoria entro il 21 luglio presso:

Cartoleria l'Angolo - Cesteria Bonelli - La Baracca del Gelato

Per le normativa anti-Covid sarà rilevata la temperatura e prevista l'igienizzazione mani all'ingresso, con obbligo di avere con sé la mascherina.



L'ingresso su Piazza Europa e Via Santuario.

Tieniti aggiornato su: https://www.facebook.com/prolocomoretta