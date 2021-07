Saluzzo, Paolo Demarchi: "Stamattina riapre il pronto soccorso. Sforzo organizzativo che convive con punto vaccinale"

Torna operativo da stamattina lunedì 19 luglio il Pronto soccorso di Saluzzo che resterà aperto inizialmente con orario diurno, dalle 8 alle 20.



“Dopo 9 mesi di lavoro al servizio della collettività cuneese colpita dalla pandemia – dice il consigliere regionale saluzzese della Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi – sono qui per ringraziare il personale medico e paramedico che dopo tanti mesi di emergenza torna operativo in un percorso di riconquista di una normalità. Il dottor Giovanni Siciliano, direttore del presidio ospedaliero unificato Savigliano–Saluzzo–Fossano ha svolto un ottimo lavoro di coordinamento che oggi permette questa riapertura nonostante il personale sia impegnato anche sul fronte vaccinale”.



“Il Pronto soccorso di Saluzzo – ha proseguito Demarchi - garantisce percorsi Covid e no-Covid, per motivi di sicurezza sanitaria il cancello del Pronto rimarrà chiuso, per accedere alla struttura occorre suonare il campanello per poi essere accolti nel triage, il servizio sarà effettuato su turni da 12 ore da personale, 1 medico e 4 infermieri, due al pre triage e due all’interno del presidio. Un passo significativo per i saluzzesi, che tanto si sono spesi per contenere una pandemia che nella Granda ha inciso particolarmente”.