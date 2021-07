Atletica: Europei Juniores di Tallinn, il bilancio dei dieci piemontesi in gara

La giornata conclusiva degli Europei Juniores di Tallinn ha regalato una medaglia continentale anche al Piemonte grazie al biellese Stefano Grendene (UGB), primo frazionista della 4x400. Il quartetto composto da Grendene appunto, Tommaso Boninti, Francesco Pernici e Lorenzo Benati conquista infatti il secondo posto e la medaglia d’argento: 3.07.13 il crono degli azzurri, alle spalle della Gran Bretagna, campione d’Europa con 3:05.25. Ottima la frazione di Grendene, che passa il testimone a Boninti al secondo posto (47.72 la sua frazione, un tempo secondo solo all’inglese Brodie Young che chiude in 47.31). Nel 2017 agli Europei U20 di Grosseto il Piemonte nella 4x400 aveva conquistato la medaglia d’oro grazie ad Alberto Nardi che aveva preso parte alla rassegna continentale correndo in batteria.

Due sono i primati personali siglati nella competizione di Tallinn dagli atleti piemontesi impegnati. Federico Bruno (Team Atl.Mercurio Novara) nelle qualificazioni del triplo si migliora di un centimetro atterrando a 15,35 (-0.5) e conquistando la finale, dove chiuderà al settimo posto con 15,15 (+2.5). Personal best anche per Gaya Bertello (Novatl. Chieri) che, nel primo giorno di gara, nelle batterie dei 100 metri corre in 11.75 (+0.1) migliorandosi di sei centesimi, un crono che le vale il terzo posto in batteria e l’ingresso diretto in semifinale dove chiuderà poi ottava con 11.85 (+1.4). Per Bertello poi anche la soddisfazione della finale conquistata con la staffetta 4x100, dove è la prima frazionista: insieme ad Elisa Visentin, Ludovica Galuppi e Antonella Todisco chiudono al sesto posto in 46.24 (meglio in batteria con 45.57).

Ottavo nel decathlon Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte) che totalizza uno score di 7373, ad appena 47 punti dal personale. Ottima la sua prova sui 400 metri dove, con 51.77 migliora il proprio primato personale di oltre un secondo, sui 110hs, dove alleggerisce il suo primato di dodici centesimi e nel disco, con 44,60 metri che gli vale un miglioramento del personal best di oltre mezzo metro. Nell’asta, sotto la pioggia, supera 4,40 e poi sbaglia tre volte a 4,50 (quest’anno era salito a 4,60), nel giavellotto supera i 60 metri per la terza volta in carriera con 60,92 in una gara resa difficile dal vento, sui 100 metri corre in 11.47 con vento contrario (-1.2), non lontano dal personale di 11.35 realizzato in questa stagione, con il tredicesimo crono in totale.

Nel lungo salta poi a 6,69 (+1.4), nel peso non fa meglio di 12,06 dopo due nulli, sui 1500 metri ferma il cronometro in 4:55.70, primato stagionale. Sfortuna per la più giovane della spedizione azzurra, Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), classe 2005. La mezzofondista torinese, impegnata nelle batterie dei 3000 siepi, è vittima di una caduta alla prima riviera che ne condiziona il risultato. Chiuderà dodicesima in 11:00.52, a una decina di secondi dal proprio limite, nonostante abbia tentato di rimanere in gara con il gruppo il più possibile.

Non va oltre le batterie dei 400hs l’altra giovanissima della spedizione, Ludovica Cavo (Atl. Serravallese). Classe 2004, l’allieva alessandrina chiude al quinto posto la sua batteria con 1:01.22, 20mo posto nella classifica complessiva.

Non superano le qualificazioni neppure Francesca Bianchi (Atl. Fossano 75), impegnata sui 400 metri, dove comunque chiude con 55.49, secondo tempo in carriera a quattro decimi dal suo primato, e Francesca Maurino (Sisport), che nell’alto si ferma a 1,70 (superato alla seconda prova) per poi sbagliare la misura successiva a 1,74.

Quindicesimo posto sui 10.000 metri di marcia per Anita Laiolo (UGB); la biellese, che chiude in 50:15.88, durante la competizione era salita sino al 12mo posto. Ventesimo Nicolò Gallo (Atl. Alba) sui 5000 metri con 15:03.30.