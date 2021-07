Calcio, Serie D: Fossano, dal Saluzzo arriva l'attaccante classe 2000 Vittorio Tosi

Nuova operazione in entrata per il Fossano. Ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante classe 2000 Vittorio Tosi, nelle ultime stagioni con la maglia del Saluzzo tra Eccellenza e Serie D.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Tassello dopo tassello, prende sempre più forma la rosa a disposizione di mister Fabrizio Viassi in vista dell'imminente inizio della preparazione.

La società è infatti lieta di accogliere in blues il duttile attaccante Vittorio Tosi.

Classe 2000, nelle ultime stagioni Vittorio ha vestito la maglia del Saluzzo. Prima in Eccellenza, dando il proprio contributo nell'annata 2019/2020 al salto di categoria, e poi in Serie D, nell'ultimo campionato disputato. In interregionale, Tosi ha collezionato 30 presenze andando a segno tre volte.

Benvenuto Vittorio, felici di vederti finalmente con la nostra maglia!