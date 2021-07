Calcio, Serie D: il Bra saluta (e ringrazia) otto giocatori

L' AC Bra ha comunicato una serie di movimenti in uscita nell'ambito delle operazioni di calciomercato in corso.

Nello specifico sono otto i giocatori in partenza, che si vanno ad aggiungere a Olger Merkaj il cui trasferimento al Foggia era stato ufficializzato nei giorni scorsi.

LA NOTA UFFICIALE DELL'A.C. BRA

"In vista della stagione 2021/2022 in Serie D, l'A.C. Bra comunica di aver interrotto il rapporto sportivo con i seguenti calciatori: Alessandro Baggio, Leandro Campagna, Pierluigi Cappelluzzo, Federico Chiappino, Marco Hoxha, Glen Lala, Florian Reeb e Mirko Saltarelli. Nei giorni scorsi (attraverso i canali social ufficiali) il Bra aveva salutato e ringraziato Olger Merkaj, trasferitosi al Foggia per una prestigiosa avventura in Serie C. Il club giallorosso ringrazia tutti i giocatori sopracitati per l'impegno e per aver onorato la maglia, augurando loro il meglio a livello umano e calcistico."