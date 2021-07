Equitazione: Martina Giordano della scuderia Hobby Horse convocata agli Europei Young Rider in Portogallo

L'arrivo della convocazione federale è sempre un momento emozionante e per quanto un atleta si sia impegnato per raggiungerla, nell'attimo in cui la riceve si sente sempre impreparato e intimorito dalla grande responsabilità.

Per Martina Giordano della Scuderia Hobby Horse questo 2021 è stato un anno agonistico davvero importante e di convocazioni ne sono arrivate ben quattro.

La prima partenza è stata alla volta dell'Austria dove Martina ha gareggiato con il Team Italia nella scuderia di Lamprechtshausen; la seconda trasferta ha avuto luogo in Olanda quando la nostra amazzone ha gareggiato nella Coppa delle Nazioni di Wierden con la squadra Young Rider e la terza chiamata è arrivata in occasione dell'internazionale CSIO a squadre organizzato dall'Italia nella scuderia Equieffe di Gorla Minore. In quest'ultima occasione arriva la medaglia di bronzo per la squadra italiana Young Rider nella quale Martina ha portato un determinate contributo.

Domenica la grande notizia: la convocazione federale ufficiale per la partecipazione nella squadra del Team Italia per il Campionato d'Europa 2021 Young Rider in Portogallo. Una grande emozione, una immensa soddisfazione e la voglia di far bene per difendere il tricolore con la squadra nazionale. Ed allora la partenza di Martina e del suo inseparabile sauro francese “Un Zephyr des Isles” alla volta di Vilamoura, in una splendida cornice sull'oceano, che vedrà sfidarsi, sul grande campo gara, i migliori cavalieri e le migliori amazzoni d'Europa.

Non ci resta che augurare a Martina un caloroso in bocca al lupo e ringraziare tutto il team Hobby Horse per il gran lavoro fatto per permettere questo risultato.