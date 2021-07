Grande successo per il Cuneoski2000 Summer Camp 2021

Si è concluso venerdì 16 luglio il progetto Educativo Cuneoski2000 Summer Camp 2021.

Per cinque settimane, a partire dal 14 giugno, la Scuola Lidia Rolfi di Cuneo è stata la sede del progetto estivo dell’Associazione che, per il secondo anno consecutivo, ha voluto offrire una proposta di Tempo Estate qualificata, appassionata e divertente per ragazzi della fascia di età 6/14 anni.

L’iniziativa, inserita all’interno del progetto nazionale Educamp proposto dal Coni, ha fatto parte della proposta del Tempo Estate del Comune di Cuneo ed è risultata vincitrice del bando della Fondazione CRC Sport Insieme. Cuneoski2000, mediante la realizzazione del progetto estivo Summer Camp 2021, ha inteso incrementare in contesto informale, l’offerta sportiva ed educativa rivolta ai minori della provincia di Cuneo, favorendo le relazioni in gruppo nonché offrendo ampie opportunità organizzate per ragazzi e famiglie.

Ogni settimana circa 70 bambini, coordinati dallo Staff Cuneoski2000, hanno sperimentato, in ottica giocosa, diverse attività sportive quali Danza Sportiva, Krav Maga, Tiro con Arco Biathlon, Rafting, Arrampicata Sportiva, Hockey Prato e Orienteering. Ad incrementare l’offerta sportiva sono state realizzate attività collaterali quali lo Yoga, il Laboratorio di Inglese , l’attività con il Museo Diocesano e le guide di Conitour , attività con il Parco Fluviale quale F'Orma e pulizia di aree adiacenti al Torrente Gesso. Ad aumentare l’esperienza offerta ai giovani partecipanti anche Trekking nelle vallate cuneesi.

Importante collaborazione si è instaurata con il Panathlon Club di Cuneo grazie al quale è stato proposto un percorso di consapevolezza sul concetto di Fair Play tanto caro all’Associazione che crede fortemente nel lato educativo, formativo e sociale dello sport. Sinergia che ha arricchito l’attività giornaliera è stata quella con l’Associazione Amico Sport Libertas con la quale è stato sviluppato il progetto Cuneoski2000 Summer Camp inclusivo.

Ringraziamento caloroso va quindi allo Staff di Cuneoski2000 composto da Gandolfo Matteo, Pascale Giovanna, Milano Martina, Jacod Michela, Bianco Camilla, Bono Anna, Reinaudo Alberto, Marro Enrico e Beraudo Giulia coordinati dal Direttore Tecnico dell’Associazione Garello Stefano. Doverosa citazione poi per gli Enti e le Associazioni che hanno contribuito ad arricchire l’offerta sportiva ed educativa del progetto quali il Panathlon Club Cuneo, l’ASD Cuneo Danze, l’ASD Arconi Buzzi Unicem, l’ASD Arcieri dell’Elice, l’ASD Amico Sport Libertas, il Centro Fondo Marguareis, l’H.F. Lorenzoni Bra, l’ASD Krav Maga, l’ASD Big Up Climbing, il Museo Diocesano, Conituours, la Wall Street English e Tamara Menardo per la pratica dello Yoga.

Un arrivederci sulle piste di Limone Quota 1400 e alle tante iniziative destinate agli adulti e bambini in programma dalla prossima stagione sportiva nonché un rinnovato ringraziamento alle famiglie che hanno nuovamente dato fiducia all’Associazione per l’attività estiva.