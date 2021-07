Moto Club Ceva impegnato su più fronti nel weekend

Domenica 18 luglio il Moto club Ceva era impegnato su più fronti.

Il gruppo più numeroso è stato quello dei 17 piloti Enduro, in gara nella 4^ prova del Campionato Regionale Enduro Piemonte a Vesime: la competizione si snodava su di un percorso lungo circa 40 km con due prove speciali, un enduro test ed un cross test a giro da ripetersi 3 volte. Al via intutto 225 piloti provenienti da tutto il Piemonte e regioni limitrofe. Il caldo torrido non ha però avuto la meglio su di loro tanto è che hanno ottenuto dei buoni risultati, in primis Marco Vizio che si è aggiudicato la vittoria nella Senior 4T ed un ottimo 3° posto nella Classifica Assoluta. Per Abrigo Sergio un ottimo 2° nella Senior 2T e 22° Assoluto, Galliano Emanuele 3° nella Major2T e 27° assoluto. Buoni piazzamenti di Borgese Emanuele, Bruno Giacomo,Cometta Emanuele, Cometta Lorenzo, Degiovannini Luca, Fresia Federico,Giordano Michele, Manassero Luca, Michelis Enzo, Oderda Federico, Rossi Guglielmo, Salvatico Dario. Cagna Matteo e Mazza Alessandro si sono invece dovuti arrendere per problemi tecnici.

Per quanto riguarda il motocross erano impegnati nella Pista della Gamellona Pieri Roberto, Sola Andrea e Taramasso Gabriele che hanno ottenuto dei buoni piazzamenti a fine giornata.

Invece De Lorenzo Dario, Montagni Ubaldo (Lillo) e Quaglia Crhistian erano impegnati nel motocross Epoca nella pista della Repubblica di San Marino nel Campionato Italiano Epoca: anche per loro buoni piazzamenti.