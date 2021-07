Volley maschile A2 - Cuneo, Mattia Lilli nuovo libero biancoblu

A un giorno dalla scadenza dei tesseramenti il Cuneo Volley chiude il ruolo del Libero con l’arrivo del ligure Mattia Lilli, neo Campione d’Italia Under 19 con la Colombo Genova.

Un’estate ricca di soddisfazioni e novità per il giocatore classe 2002 che affiancherà il cuneese Francesco Bisotto.

Alla sua prima stagione lontano da casa, ecco le prime dichiarazioni di Mattia Lilli circa il suo arrivo a Cuneo: «Sono molto contento di entrare a far parte di questa società alla mia prima esperienza in serie A. Abbiamo combattuto sul campo da avversari per diversi anni nei campionati giovanili e sono sempre stato molto affascinato dalla squadra e all'attaccamento alla maglia dei singoli giocatori. Proprio nel palazzetto di Cuneo con la mia ex squadra abbiamo vinto gli interregionali che ci hanno permesso di andare poi a conquistare lo scudetto Under 19 e tre ragazzi che erano miei avversari quest'anno saranno miei compagni; sono sicuro che la passione comune che abbiamo per questo sport ci legherà molto. Sono felice di approdare in questa realtà, sarà un'esperienza nuova perché non sono mai andato a vivere “fuori casa, e allo stesso tempo credo anche molto interessante e coinvolgente. Mi impegnerò al massimo per la mia crescita personale e il bene della squadra così da poter raggiungere tutti insieme obiettivi importanti».

Coach Serniotti: «Credo che per Mattia, dopo la bella esperienza a Genova, sia una buona occasione quella di entrare a far parte del nostro gruppo. Se si integrerà velocemente, come spero, darà un contributo importante per il rendimento della squadra».

Il Club cuneese entra a pieno nel mood italiano, che crede e investe nei giovani talentuosi e sogna notti magiche.