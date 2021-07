Bra, tutti pazzi per il gioco di dama e scacchi in pieno centro città

Siamo a luglio, tempo di vacanza e relax. Non solo al mare o in montagna. Anche Bra si è attrezzata a meta ideale del turismo a km zero, mentre sulle autostrade i bollini prendono i colori più nefasti (tipo 2 ore e mezza per arrivare in Liguria e coda fino a Spotorno).



Spesso, volgendo lo sguardo all’orizzonte, si possono persino notare tutte quelle piccole cose in grado di far provare un’emozione inedita e inaspettata. Basta un particolare, un angolo green, un palazzo barocco o qualcosa di mai notato prima per far scaldare il cuore.



Se non siete convinti, vi diciamo che nel pomeriggio di sabato 17 luglio le vie dello shopping cittadino si sono popolate di gente che ha potuto cimentarsi in uno dei giochi più antichi e, ancora oggi, più conosciuti in tutto il mondo: gli scacchi.



Piccoli e grandi si sono divertiti anche nel gioco della dama e del tris con pedine in formato gigante, per un’esperienza che ha rallegrato gli animi e l’atmosfera di festa. Ma non finisce qui, tra un bagno in piscina e uno spritz, chi l’ha detto che l’estate trascorsa a casa dev’essere per forza sottotono?