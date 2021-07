Tantissimi gattini sono in attesa di una famiglia che li accolga

Il gattile di Alba sta ospitando tantissimi gattini, cercano tutti casa e se non riusciamo a trovare una famiglia per loro non potremo aiutare altri orfanelli: siamo al completo!

Chi vuole adottarli può prendere un appuntamento, ma ricordate le nostre regole: devono essere accolti in casa come parte integrante della famiglia e non lasciati esclusivamente in giardino o in cantine o garage. Bisogna essere consapevoli che il gatto farà parte della famiglia per i prossimi 15/20 anni e non si può abbandonare appena ci si sarà stancati o alla prima difficoltà, come ogni essere vivente può ammalarsi ed avere bisogno di visite e farmaci. Inoltre deve obbligatoriamente essere sterilizzato entro i 6/7 mesi di vita e per ultima cosa, ma non meno importante, deve essere amato!

Associazione Amici di Zampa - Alba

Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 3356915647

Paolo 3475924197

Daniela 3383334697