Al via la campagna promozionale “Kompost di Gaia SpA: sostenibilità a Km 0” [VIDEO]

Da rifiuto a risorsa: il “Kompost” di Gaia è il protagonista di questa nuova campagna di comunicazione, promossa dall’azienda astigiana, per diffondere la cultura della sostenibilità nel settore agroalimentare.

L’azienda astigiana G.A.I.A. S.p.A è nata nel 2000 per occuparsi del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai 115 Comuni Soci della provincia di Asti. Il suo principale obiettivo è il recupero dei materiali presenti all’interno delle raccolte differenziate che avvengono sul territorio.

Il sistema impiantistico di G.A.I.A. S.p.A, rimodernato negli ultimi anni, include diversi poli: cruciale è l'impianto di compostaggio a San Damiano d’Asti , all’interno del quale vengono recuperati i materiali organici - scarti di cucina, sfalci, potature, materiale più legnoso - che rappresentano il 30-40% dei rifiuti prodotti dai cittadini astigiani e vengono trasformati in compost di qualità.

Il compost è un ammendante, un terriccio che restituisce sostanza organica al terreno: provenendo dal riciclo di rifiuti, favorisce il processo di economia circolare e l’adozione di metodi produttivi più sostenibili.

Con l’avvio di questa campagna di produzione del “Kompost” , G.A.I.A. S.p.A vuole dare un forte contributo all’economia del territorio e mira a promuoverE l’utilizzo efficiente delle risorse per la tutela dei campi: prediligere fertilizzante organico – al posto di prodotti di sintesi chimica - è il primo passo per rispettare il territorio in cui viviamo.

Ecco il primo video di una narrazione, che si svilupperà in sei puntate, per presentare ai lettori le caratteristiche del "Kompost" di Gaia, il suo utilizzo, i valori e i benefici ambientali del fertilizzante e gli aspetti più pratici ed utili per chi è interessato ad acquistarlo.

Il "Kompost" di GAIA si ritira sfuso presso l’impianto di San Damiano d’Asti dal lunedi al venerdì dalle 6 alle 14 e il sabato dalle 6 alle 11.30, sempre su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

www.gaia.at.it

n.tel.: 0141-977408