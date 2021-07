"Gli eventi estremi come le alluvioni aumenteranno: serve un piano strategico contro il dissesto"

Egregio direttore,

noi de l'Assemblada Occitana Valadas ci uniamo alle preoccupazioni del sindaco di Tenda per il futuro dei collegamenti tra la valle Vermenagna e la valle Roya.



Non è la prima, e temiamo non l'ultima, volta che torniamo sul tema. La viabilità, come tutti sappiamo è stata gravemente danneggiata dalla tempesta Alex dello scorso due ottobre. Sappiamo come nei territori amministrati dallo stato francese i lavori di ripristino sono in corso mentre in Italia siamo ancora, vergognosamente fermi. È stato aperto un collegamento (la strada dei 50 tornanti) non in grado di sostenere un traffico importante.



È necessario che quanto prima si costruisca un bypass dal vecchio tunnel per sorpassare la parte franata.



È cosa nota come la viabilità non tornerà come in precedenza almeno fino al 2023, per tal motivo crediamo sia indispensabile il rilancio della Cuneo-Nizza. Rilanciamo la nostra proposta di creare un collegamento con l'aereoporto di Nizza.



È scientificamente dimostrato come gli eventi estremi aumenteranno nei prossimi anni-decenni... ci domandiamo se la risposta che il governo italiano intende portare avanti è il "modello Tenda", e in tal caso non possiamo fare altro che esprimere la nostra preoccupazione.



È necessario un piano strategico contro il dissesto ma allo stesso tempo un approccio rapido per ricostruire le infrastrutture danneggiate. Una valle vive se c'è lavoro e nel caso delle nostre è (anche) il turismo.



Grazie,

l'Assemblea Occitana Valadas