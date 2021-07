Alba Capitale della Cultura: si proietta il docu-film "Un passo alla volta"

La proiezione del film dal titolo “Un passo alla volta” avrà luogo mercoledì 21 luglio alle ore 21,30 presso l’arena estiva del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (p.zza Vittorio Veneto, 3).

Il film co-prodotto da Confindustria Cuneo e Fondazione Radici, con il sostegno del Comune di Alba, racconta in novanta minuti la straordinaria affermazione di un territorio passato in settant’anni dalla malora al benessere. Fiction e documentario si intrecciano in una trama che saprà coinvolgere lo spettatore, in cui i protagonisti sono gli imprenditori dell’albese, rappresentanti di quella cultura d’impresa che ha permesso a una piccola cittadina di provincia di affrancarsi dalla miseria.

Particolarmente suggestive le ambientazioni: dall’alta Langa al Roero, dai vigneti disegnati delle colline del Barolo alla città di Alba, il film del regista Max Chicco si sviluppa attraverso i decenni e le generazioni con attori d’eccezione come Luigi Colasanto, Guido Ruffa e Franco Barbero.

L’evento è gratuito. Nel rispetto delle norme sul distanziamento previsto dall’emergenza Covid, è obbligatoria la prenotazione