"Musica sull'aia", festa del pane e proiezioni del docufilm "In nome del pane": tantissimi gli eventi in arrivo a Niella Tanaro

In arrivo tantissimi eventi per l'estate niellese. A partire da domenica 1° agosto al via la XXVII edizione di " Musica sull'aia ", rassegna concertistica organizzata dalla pro Niella Tanaro.

I concerti si svolgeranno alle 21 in piazza Oresto Giondo con ingresso a offerta libera.

Dal 1° al 31 agosto presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio Mostra fotografica "Come Eravamo. I niellesi del '900".

Tutte le domeniche fino a settembre, dalle 15 alle 18, "Preghiera dipinta" - "Le cappelle del Tanaro lungo le vie dei pellegrini e del sale": itinerari artistici tra '400 e '500, visite guidate agli affreschi del paese. Per info telefonare allo 3473810902

Martedì 10 agosto accensione del forno comunitario

Giovedì 12 agosto "Inforniamo insieme"

Incontro ludico con autorità e giornalisti

Sabato 14 agosto

alle 16.30 al Poggio Mietitura e battitura del grano come una volta

"A tutto pane e non solo"

Serata ludica all'insegna di pane e jambon

Lunedì 16 agosto

San Rocco

Per tutto il girono esposizione di statue artistiche lignee, in pietra o in cera in piazza Oreste Giondo

alle 16.30 S. Messa con la benedizione del pane e a seguire concerto del maestro Mondino

alle 22 proiezione del Docufilm "In nome del pane" di Géraldine Giraud

Spegnimento del forno comunitario

Mercoledì 25 agosto

intitolazione della strada al Poggio al primo sindaco di Niella

Settembre si aprirà con lo spettacolo teatrale de "I commedianti niellesi" alle 21 di venerdì 3

Sabato 4 e domenica 5

Festa del pane: manifestazione fieristica con espositori e spettacoli

Sabato 4

alle 17, presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio premiazione della seconda edizione del concorso "Il pane artistico";

Alle 18 premiazione della seconda edizione del concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane"

Domenica 5 settembre

Inaugurazione della Fiera del pane con le autorità

alle 22 seconda proiezione del docufim "In nome del pane" in piazza Giondo