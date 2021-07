Carrù, auto contro furgone all’imbocco dell’autostrada

Non ha fortunatamente causato feriti gravi lo scontro verificatosi questa mattina, martedì 20 luglio, lungo la Provinciale 9 in territorio di Carrù, davanti all’imbocco dell’autostrada Torino-Savona.



Qui, per cause in corso di accertamento, una vettura in fase di svolta è andata a scontrarsi violentemente con un furgone, che proveniva dalla direzione contraria.



I soccorsi sono stati prestati dall’emergenza sanitaria e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mondovì.