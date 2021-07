Quando parliamo di tapparelle o di serrande avvolgibili e anche se ci riferiamo alle avvolgibili automatizzati o manuali poco importa di sicuro esse sono il sistema cosiddetto oscurante più utilizzato dalle famiglie in Italia

Questo perché sicuramente queste avvolgibili automatizzate servono a proteggersi dagli attacchi degli agenti atmosferici quali vento, grandine, pioggia e soprattutto il caldo durante l'estate come stiamo già osservando in questi mesi e poi servono anche a mantenere la privacy nelle stanze dove stanno quando decidiamo di abbassarle naturalmente

In poche parole servono a filtrare la luce del sole, a schermarla e soprattutto servono se vogliamo dirla tutta anche evitare che la stanza diventi un forno perché noi se provassimo a toglierle dalla stanza più esposta al sole di casa nostra ci accorgeremmo che con questo gran caldo la temperatura schizzerebbe alle stelle e nemmeno se accendessimo il condizionatore tutto il giorno ce la caveremo più di tanto

Poi chiaramente ci sono tapparelle e tapparelle, avvolgibili e avvolgibili ci sono appunto avvolgibili automatizzate così come anche quelle manuali e poi vedremo la differenza e poi ci sono tapparelle serrande o avvolgibili a prescindere da come li vogliamo chiamare di vari materiali quindi di legno, di alluminio, in PVC, in acciaio

Avvolgibili automatizzate possono essere molto comode per le persone anziane

Ognuna ha delle caratteristiche ben precise ed ha dei pro e dei contro i quindi dobbiamo trovare qualche ditta che ad esempio vende degli avvolgibili automatizzati di vari materiali e farli venire a fare un sopralluogo a casa nostra e vedere quale può fare più al caso nostro.

Per quanto riguarda i materiali ancora ad esempio esistono gli avvolgibili in legno che sono ancora delle soluzioni molto varie semplicemente perché il legno è un materiale molto resistente oltre che molto bello da vedere sinceramente ed ha una grande capacità di isolamento termico. Il problema del legno è che richiede una manutenzione per preservarlo dagli attacchi degli agenti atmosferici e poi quando questi avvolgibili in legno non sono automatizzate praticamente sono molto pesanti da azionare manualmente.

A proposito di avvolgibili automatizzate chiaramente molte persone decidono di installare a posto di quelle manuali soprattutto quando quelle appunto sono troppo grandi e pesante.

Molte persone ad esempio sostituiscono solo il sistema di manovra con uno a motore pur lasciando la tapparella esistente e grazie a questo cambiamento si migliorerà anche il sistema anti intrusione che non è poco

Quindi praticamente per dirla meglio quando si scelgono le avvolgibili automatizzate soprattutto nel caso di anziani gli si fa un doppio favore. perché da un lato quelle automatizzate che appunto si guidano con telecomando sono molto meno faticose a differenza di quelle manuali e soprattutto sono molto più efficaci come sistema anti-intrusione oltre a non richiedere una manutenzione diverse da quella manuale

Quindi se ad esempio abbiamo dei genitori anziani o dei nonni gli faremmo un bel regalo a comprargli avvolgibili automatizzate al posto di quelle manuali perché le aiuteremo a fare molta meno fatica e gli garantiremmo un sistema antintrusione molto più efficace di quelle manuali