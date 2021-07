Innanzitutto diciamo che il montaggio serrament i non è una cosa facile o che si può fare in prima persona tranne che non si è esperti, perché altrimenti si rischia di fare molti danni perché gli esperti suggeriscono che la fase del montaggio e dell'installazione di una finestra, di un infisso in serramento è quella più delicata e quindi se si va a sbagliare si pagheranno le conseguenze dopo. Infatti solo gli esperti possono andare a montare i serramenti perché conoscono tutte le tecniche anche se sono molto impegnative e complicate perché magari appunto bisogna usare strumenti e tecniche avanzate.

Intanto andiamo a vedere cos'è la posa in opera che in realtà è semplicemente l'operazione di montaggio della finestra ed è molto importante più di quello che ci possiamo immaginare perché incide almeno per il 70 80% sulla funzionalità del serramento.

Quindi sei anche tu andrai a comprare una finestra che è super costosa e di alto livello ma poi la installi tu e non lo fai bene hai semplicemente buttato i soldi e quindi giusto per fare un esempio se compri una finestra acustica e la monti senza sapere le tecniche giuste,in ogni caso il rumore entrerà e quindi non riposerai bene la notte. Oppure per fare un altro esempio se compri una finestra termica e non la sai installare In ogni caso sentirai freddo e dovrai metterti sempre vestiti invernali durante l'inverno perché avrai permesso la penetrazione del freddo e nel caso precedente di rumore agenti atmosferici.

Ecco perché è il caso di andare a chiamare esperti come quelli che lavorano nel servizio montaggio serramenti che sapranno Come fare, verranno a casa tua per fare un sopralluogo per poi farti un preventivo grazie al quale ti potrai organizzare per le tue spese e il tuo budget e sceglierai comunque il prodotto più adatto ai tuoi desideri e le tue esigenze, grazie anche all'aiuto appunto della persona che verrà

Montaggio serramenti, cosa c'è in breve da sapere principalmente

Quindi come dicevamo l’ installazione va fatta in un certo modo per non rischiare problemi e come prima cosa e quindi vogliamo dare alcuni suggerimenti generici bisogna installare il controtelaio che è quell'elemento che si inserisce dentro il muro per andare a supportare l'infisso. Questo controtelaio può essere anche chiamato telaio morto o falso telaio e deve essere prodotto con materiale isolante e cioè pvc- o legno. Perché nel caso in cui si va da scegliere un prodotto fatto con un materiale non isolante quindi per esempio il metallo, a casa propria entrerà il freddo d'inverno e il caldo d'estate, e si fermerà anche la muffa.

Inoltre bisognerà andare a fissare il controtelaio in muratura tramite determinate tipi di viti e per assicurare che il controtelaio garantisca il massimo isolamento bisogna inserire della schiuma poliuretanica tra il telaio e muro.

' Questi sono solo alcuni degli step dell'installazione e del lavoro da fare perché solo un esperto come quello che lavora nel servizio montaggio serramenti può fare il lavoro nel migliore dei modi.