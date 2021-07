Il Rotary Club di Savigliano in visitia a Balma Boves

Mercoledì scorso i soci del Rotary Club Savigliano erano a Sanfront e, camminando lungo un sentiero che si inerpica sul Mombracco, sono arrivati a Balma Boves, il suggestivo ed incuriosente gruppo di case costruito sotto un’enorme sporgenza rocciosa.



Fino a cinque, sei anni fa, borgata praticamente disabitata dagli anni ’40-50 offriva suggestioni d’altri tempi e testimonianze di vite difficili. Oggi, trasformato in museo grazie ad intervento seguito dall’arch. Giorgio Rossi di Saluzzo, questa borgata contadina è aperta al pubblico per far intuire ai visitatori i modi di vita dei suoi antichi abitanti.