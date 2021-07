La festa patronale di San Luigi a Rifreddo “risorge” dopo la pandemia

Nonostante la pandemia procurata dal Covid-19 si sia ancora fatta sentire sui festeggiamenti patronali rifreddesi in onore di San Luigi non permettendo lo svolgimento di molte delle classiche iniziative musicali e culinarie i rifreddesi hanno comunque organizzato la loro Festa.



Una quattro giorni di eventi che è partita con un torneo di Beach volley presso gli impianti sportivi che ha intrattenuto giocatori e pubblico da lunedì 12 a sabato 17 luglio e che si è conclusa con una bella serata dominata dall’intrattenimento musicale di dj Ariel.



Sempre sabato, nel pomeriggio, si è disputata la gara a petanque ed hanno avuto luogo una “lettura animata” per bambini e la presentazione del libro “Una notte su nel cielo” di Ramona Goitre. Due momenti molto partecipati. La domenica è stata caratterizzata dagli appuntamenti religiosi: la Santa messa domenicale in onore di San Luigi Gonzaga e la consegna della dedica ai diciottenni.



Un bel momento in cui il sindaco Cesare Cavallo dopo aver, come da tradizione, tracciato il bilancio annuale della comunità rifreddese ha consegnato ad ogni neo maggiorenne un attestato che ricorda la loro volontà di essere protagonisti della festa patronale rifreddese.



Alla sera ancora musica con i “Son de la rue” che si sono esibiti nel campo sportivo parrocchiale. Bene anche gli eventi del lunedì con la tradizionale messa con benedizione dei veicoli ed una nuova gara alle bocce. Momenti che hanno attratto molti rifreddesi e non. Alla sera degna conclusione dei festeggiamenti con le famiglie ed i ragazzi del paese che hanno riempito il campo sportivo con un bel pic nic in compagnia.



Naturalmente non sono mancate anche le attrazioni del Luna park il che hanno vivacizzato la grande piazza della Vittoria. Insomma una patronale ancora senza i grandi eventi degli ultimi anni ma che si avvia ad una “quasi normalità”.