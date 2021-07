Pane con farina biologica, funamboli e teatro a Santa Cristina di Verzuolo

Domenica 18 luglio in occasione della festa di Santa Cristina a Verzuolo si sono svolti esclusivi avvenimenti.



Mattia Gozzarino titolare della panetteria storica "El Panatè dla Vila" in collaborazione con Alberto Degiovanni dell'azienda agricola "San e Bun" hanno realizzato il "Pane di Santa Cristina" prodotto con farina biologica e macinata a pietra prodotta a Falicetto (frazione di Verzuolo), il tutto cotto nel forno a legna antico sulla collina nella proprietà dell'avvocato Guido Villa adiacente al Santuario.



A seguire l'acrobata di fama internazionale (che ha lavorato per Cirque du Soleil) Luca Chiarva (classe '88 come Gozzarino) in collaborazione con l'associazione di funamboli "I purun bagna ntl'aria" hanno realizzato spettacolari camminate sulla fune a molti metri di altezza nel piazzale del santuario oltre che dedicare alcune ore di insegnamento ai bambini presenti sulle basi della camminata sulla fune.



A coadiuvare e coordinare l'evento era presente la già nota e sempre presente associazione "Ciat ca rampignu" di Verzuolo che ha anche offerto un gustoso aperitivo. Il nuovo pane denominato "Pane di Santa Cristina" sarà disponibile ogni martedi da "El Panatè dla Vila", così come i Prodotti biologici di "San e Bun".



L'evento è proseguito anche in serata con spettacoli teatrali.