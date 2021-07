Pian Munè di Paesana: la Notte delle 100 miglia

E’ la settimana dell’atteso ultra-trail delle nostre vallate: la 100 miglia del Monviso!

La notte tra il 23 e il 24 luglio, gli atleti transiteranno a Pian Munè, dalla mezzanotte fino al mattino e qui la festa sarà dedicata a loro con la “Notte delle 100 miglia”.

Il rifugio resterà aperto tutta la notte con spaghettata a tutte le ore!

Una notte ideale per montare la propria tenda, fare festa con i gestori e tifare insieme gli atleti che correranno sulle nostre montagne!

Ma il week end è speciale anche per un altro motivo: la magia della Luna Piena.

Avete mai camminato alla luce del plenilunio?

Questo week end è quello giusto ed i fantasiosi Valter e Marta vi propongono alcune idee:

Venerdì e sabato sera: camminata da Borgata Droe a Pian Munè con cena al rifugio a quota 1535 metri con menù a scelta

Sabato e domenica sera: camminata dal rifugio Pian Munè seguendo l’itinerario meire Pian Croesio per arrivare alla baita in quota dove godersi l’apericena e la cena (è consigliato il terrazzo per godersi appieno l’atmosfera). Apericena a 10 euro. Apericena e piatto caldo a 18 euro. Apericena e cena completa a 28 euro.

Info e prenotazioni tel.328 6925406 – 0175 518029 (anche messaggio whatsapp)