Sold-out il concerto a Limone di Noemi

Grande attesa per la tappa limonese dell’Anima Festival, che vedrà Noemi esibirsi domenica 25 luglio alle 21.30 sul palco allestito al Piazzale Boccaccio. Il concerto della talentuosa cantante romana, organizzato con il sostegno delle Fondazioni CRT e CRC e di sponsor privati, ha già registrato il tutto esaurito e si svolgerà all’aperto, con ingressi a partire dalle 20. A causa dell'emergenza epidemiologica potrà accedere un numero massimo di 700 persone.



Intanto continuano gli appuntamenti dell’estate limonese.



Mercoledì 21 luglio l'Ente Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Limone propongono un'escursione gratuita al Piano del Valasco e al giardino botanico Valderia a Terme di Valdieri. Partenza alle 8.30 con trasporto in autobus e guida escursionistica. L’iniziativa, cofinanziata dal Programma Alcotra Piter AlpiMed Mobil, intende promuovere la mobilità sostenibile e sperimentare un nuovo servizio dedicato ai turisti.



Giovedì 22 luglio nuova escursione con il geologo Enrico Collo al Colle di Tenda. L'appassionante racconto di Enrico svelerà ai partecipanti la storia geologica di questo tratto di arco alpino e offrirà approfondimenti sui Forti ottocenteschi e sulla Via del Sale. Prenotazione online al link https://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=137&lang=ita.



Sempre giovedì 22 luglio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio. Info: 333 4929247.



Venerdì 23 luglio dalle 14.30 alle 17 nuovo incontro settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”, che prevede animazione per bambini e ragazzi con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 luglio presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (017192319 - info@scuolascilimone.it).



Sempre venerdì 16 luglio dalle 15 alle 17, invece, si potrà partecipare alla visita guidata gratuita lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.



Venerdì 23 e sabato 24 luglio l’Alta Via del Sale sarà protagonista della “Alpine Pearls Transalp Experience Magliano-Limone-Sanremo”, una traversata dedicata al mondo delle mountain bike e delle e-bike. L’edizione 2021 è improntata alla promozione della sostenibilità energetica e della mobilità elettrica: per questo è stata scelta come località di partenza Magliano Alpi, dove è ospitata la prima Comunità Energetica Rinnovabile in Italia. Per informazioni: www.limone-on.com.



Sabato 24 luglio al pomeriggio il tendone al Piazzale Nord ospiterà i laboratori creativi realizzati nell’ambito del progetto Museo dello Sci Agostino Bottero: dalle 15.30 alle 16.30 attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni, mentre dalle 16.30 alle 17.30 giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).



Domenica 25 luglio si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Laboratori di lavorazione del legno”, a cura dell’Associazione Chainsaw Carving Piemonte. Al mattino, dalle 10 alle 12, sotto il tendone allestito al Piazzale Nord, Aurelio Andreis curerà una dimostrazione di decorazione e lavorazioni con resina e tornitura. Al pomeriggio, invece, bambini e ragazzi potranno partecipare a un laboratorio creativo sotto la guida di artigiani esperti. Per prendere parte ai laboratori, è consigliata la prenotazione da effettuarsi la mattina stessa dell’incontro; in alternativa è possibile presentarsi direttamente presso il tendone nel pomeriggio; partecipazione fino ad esaurimento posti.



Lunedì 26 luglio ci sarà un nuovo incontro della rassegna “Il racconto dei racconti”, dedicata al teatro e alla narrazione: grandi e piccini potranno mettersi in gioco ed imparare i segreti dell'arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al Piazzale Nord. Prenotazioni online sul sito: www.limoneturismo.it.