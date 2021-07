Semplificazioni: Gastaldi (Lega), proventi multe a Protezione Civile

"I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada potranno essere destinati anche all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature della Protezione civile e degli Alpini. Ciò grazie ad un emendamento della Lega al decreto Semplificazioni, a prima firma del collega Capitanio. Questa novità consentirà ai sindaci di destinare le risorse provenienti dalle multe non solo alla Polizia locale e provinciale, ma anche ai gruppi di Protezione civile o di Alpini per la finalità di protezione civile di competenza dell'ente comunale. Un emendamento di buonsenso, che nasce dall'ascolto del territorio: durante l'emergenza Covid e durante gli ultimi eventi calamitosi i nostri volontari si sono spesso ritrovati con dotazioni strumentali inadeguati o insufficienti: ora dopo le parole di apprezzamento seguono finalmente fatti concreti".



Così il deputato della Lega Flavio Gastaldi, sindaco di Genola (Cn) e vice presidente di Anci Piemonte alle Politiche Istituzionali.