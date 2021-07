Mondovì, torna il concerto benefico "Un sorriso per Giorgia"

Dal 2007 a Mondovì viene organizzato, in ricordo della piccola Giorgia Cavarero, un evento che è diventato tradizione nella nostra città: l’iniziativa benefica “Un sorriso per Giorgia”.

Un appuntamento ormai irrinunciabile per molti, soprattutto per tutti coloro che seguono l’iniziativa fin dalla prima edizione con la duplice aspettativa di contribuire alla piena riuscita degli obiettivi benefici e di trascorrere una serata piacevole all’insegna del buonumore e del divertimento.

Solo il Covid 19 è riuscito a fermare l’evento che, nel marzo 2020, è stato annullato a pochi giorni dalla data stabilita proprio nel momento in cui il Teatro Baretti era già completamente prenotato.

Dopo un flebile tentativo di riproporre lo spettacolo nel maggio 2020, i genitori di Giorgia e gli organizzatori hanno optato per lo slittamento della data in tempi e condizioni migliori fino ad arrivare a proporre, venerdì 23 luglio 2021, uno spettacolo in esterno e in piena sicurezza.

La quattordicesima edizione di “Un sorriso per Giorgia”, con il concerto 2020, avrà quindi luogo venerdì 23 luglio a partire dalle ore 21.15 a Mondovì Breo in piazza Roma.

Dopo la Banda Osiris dello spettacolo 2019, una rilevante presenza affiancherà i TRELILU, un atteso ritorno per rispondere alle richieste di tanti fan affezionati: il MAGO ALEXANDER, un personaggio storico della Rai che proporrà, insieme ai “Tre che sono quattro” un nuovo evento dal titolo “Spariamo”.

Lezioni di magia unite a tanta comicità teatrale, quella dei Trelilu, che con quasi trent’anni di attività alle spalle continuano a stupire con collaborazioni di rilievo come quella che vedremo sul palco di piazza Roma di quest’anno. Un mix particolare di “magia nella musica” per farsi trasportare dalle note di una serata di sorrisi e condivisione che porta i cuori degli spettatori a riflettere e a sentirsi parte dell’iniziativa benefica.

L’obiettivo finale sarà quello di garantire un sostegno concreto all’Istituto Alberghiero di Mondovì al fine di fornire dotazioni multimediali per docenti e studenti, nello specifico monitor e dispositivi per aule e laboratori della scuola utilizzabili anche per le lezioni in ambienti esterni. Se le risorse saranno sufficienti, verrà acquistato un defibrillatore portatile, dispositivo mancante per coprire l’intero fabbisogno delle dotazioni di emergenza dell’istituto scolastico più numeroso di Mondovì.

L’iniziativa, con la quale in questi anni sono stati devoluti in beneficienza 145.400,00 €, è organizzata grazie al contributo di: Silva Team, Banca di Cambiano, Mondo Food, M.L.M. e l’associazione La Funicolare.

Il magico sorriso di Giorgia ci aspetterà a Mondovì in piazza Roma venerdì 23 luglio alle ore 21.15. Prenotazione obbligatoria: Esedra Mondovì 0174 552192.