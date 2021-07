Volley A2/F: Giulia Bonifacio e la Lpm Bam Mondovì ancora insieme!

Giulia Bonifacio resta una Pumina! La notizia della conferma della giovane e promettente opposto è giunta oggi. Con la diciottenne di Alba si chiude, salvo sorprese, il roster della Lpm Pallavolo Mondovì edizione 2021/2022. Una scelta che consegna a coach Solforati una giocatrice in costante crescita e fortemente motivata nel dare il suo contributo alla squadra.

Nella stagione passata, Giulia è entrata in azione in ben 34 set, contribuendo spesso a far rifiatare la compagna di reparto Veronica Taborelli; Quattordici, invece, i punti messi a segno per una opposto che ha comunque dimostrato di disporre di buone qualità e di poter ancora crescere tanto. Di seguito il comunicato della Lpm:

Si chiude con la conferma della talentuosa Giulia Bonifacio il roster della nuova Lpm Bam Mondovì.

Nata ad Alba nel 2002, l’atleta prosegue con entusiasmo la carriera in rossoblu. “Lo scorso anno mi sono trovata molto bene a Mondovì.” - spiega Giulia Bonifacio - “Sono quindi molto felice di poter restare e posso dire di sentirmi anche più tranquilla, perchè conosco già l’ambiente e alcune compagne. Oltre alle atlete confermate (Taborelli, Hardeman e Molinaro), ho giocato insieme a Populini a Novara, mentre Pasquino è stata spesso un’avversaria. Ad Orago ho inoltre avuto modo di incontrare più volte Giubilato e ho conosciuto Cumino a Busto.”

Con un “fresco” diploma da ragioniera in tasca, conseguito il mese scorso al Baruffi di Mondovì, Bonifacio si gode l’estate al mare, con un occhio puntato all’Universtià “mi piacciono troppe cose, dal design alla comunicazione…non so ancora cosa sceglierò, ma la mia intenzione è quella di proseguire gli studi.”

Anche Giulia Bonifacio, oltre a raccontarci le aspettative per il prossimo campionato, vuole dedicare un pensiero al pubblico monregalese. “Il gruppo mi sembra molto buono, siamo tutte molto cariche. Per la nuova stagione vorrei raggiungere obiettivi molto vicini a quelli dello scorso anno, ma non voglio espormi troppo…” - commenta scherzando la pumina - “L’anno scorso i tifosi sono riusciti a farsi sentire vicinissimi, seppure all’esterno del PalaManera: speriamo che quest’anno possano entrare in palestra, poterli avere “in campo” sarebbe bellissimo!”

Questo dodicesimo tassello delinea quindi la formazione della nuova LPM BAM Mondovì, agli ordini di coach Solforati: Cumino e Pasquino al palleggio, Taborelli e Bonifacio opposto, Molinaro, Montani e Ferrarini centrali, Hardeman, Populini e Trevisan schiacciatrici, Bisconti e Giubilato libero.

Entro il 23 luglio il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati Serie A1 e di Serie A2 2021/22. Successivamente saranno divulgati i gironi ed i relativi calendari.

Per le pumine l’inizio della preparazione atletica e fisica è fissato per il 18 agosto. Seguiranno poi presentazioni ufficiali alla stampa e, compatibilmente con la situazione sanitaria, con gli affezionati sostenitori monregalesi.