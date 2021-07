"Dibattito sulle infrastrutture Piemonte-Liguria"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Gentile direttore, faccio seguito agli articoli recenti sulle proposte di potenziamento infrastrutturale tra Basso Piemonte e Ponente Ligure per ricordare che le opzioni da considerare pubblicamente, prima di dichiararle definitivamente abbandonate (il perché va reso esplicito, per rispondere alle future generazioni), sono almeno le seguenti:

opzione “zero” Bastia d’Albenga – Garessio e tram via costiera Cervo-Andora-Finalmarina con pista ciclabile affiancata Ferrovia Armo-Cantarana e circonvallazioni in Val Tanaro Strada Bretella Ceva – Altare con raddoppio Altare-Savona Ferrovia Bretella Carcare – Predosa Autostrada Valico Ormea – Imperia Ferrovia Ceva – Garessio – Albenga Autostrada

Esse vanno ovviamente esaminate e comparate sulla base della loro fattibilità (tecnica, economica, finanziaria) ed impatto (ambientale, economico, sociale), in modo trasparente (numeri alla mano, oltre i pregiudizi e i settarismi) e il più possibile completo, ossia includendo i valori di opzione (Valore Attuale Netto Esteso).

E’ triste segnalare che finora solo i progetti (auto)stradali hanno visto impiegate centinaia di migliaia di euro per i relativi studi di fattibilità, giovando spesso al più facile consenso (automobilisti o cittadini?); ciò ha reso il Nord-Ovest poco preparato alle sfide del futuro, a partire dal PNRR: ad esempio, il traforo stradale Armo-Cantarana è stato presentato tra le “opere ferroviarie”.

Il Comitato treno Alpi Liguri ha tempestivamente inviato alle regioni Piemonte e Liguria proposte per il PNRR relative al valico di Tenda e al Raddoppio ferroviario di Ponente, perché il Paese ha bisogno di “debito buono”, ossia sostenibile: investimenti che rientrino e creino posti di lavori qualificati, per ripopolare le aree interne ed ottenere una migliore coesione territoriale, e soprattutto in armonia con gli obiettivi europei.

La questione riveste quindi impatto a livello nazionale, la cui normativa più recente richiede un efficace dibattito pubblico; abbiamo cercato di sollecitarlo col Convegno Ferroviario delle Alpi Liguri, che ha goduto di ampi patrocinii istituzionali (Ceva, 2019) e sta giungendo nell’ autunno 2021 alla sua terza edizione. Per informazioni, comitato.treno.alpiliguri@gmail.com".

S. Sibilla (presidente Comitato Treno Alpi Liguri)