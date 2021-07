FOCUS VOLLEY MERCATO A2 - Il punto sulle operazioni di mercato della Serie A2 di volley femminile…aspettando l’esito delle domande d’iscrizione

Roster in fase di completamento in A2 Femminile. Da segnalare il doppio colpo in casa Green Warriors Sassuolo, che dopo la conferma della schiacciatrice Karola Dhimitriadhi ha portato, o meglio ha riportato in maglia neroverde la neo campionessa del mondo (under 20) Beatrice Gardini. Delle neo-promosse molto attiva l’Albese, che presto potrebbe annunciare l’arrivo del forte libero Giulia De Nardi (ex Mondovì) e dell'opposto greco Oikonomidou. Si muove anche il S. Elia, vicino all'ingaggio di Silvia Lotti (Soverato).

Anche il Marsala continua a muoversi bene sul mercato e presto potrebbe giungere la classica “ciliegina sulla torta” con l’arrivo di una forte schiacciatrice proveniente dal Cutrofiano. Pressocché completato il roster della Lpm Bam Mondovì, che dopo l’arrivo della centrale Sofia Ferrarini (Volta Mantovana) nelle prossime ore annuncerà la giocatrice che occuperà il ruolo di seconda opposto. Colpo in canna per il Brescia, che a breve darà il benvenuto alla centrale Silvia Fondriest, proveniente dal Delta Trentino. Questa, però, è una settimana importante in chiave campionato.

La Commissione di Ammissione della Lega, infatti, da alcuni giorni è a lavoro per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione al campionato di tutte le società che hanno presentato la propria domanda d’iscrizione. La Commissione entro il 23 luglio consegnerà alla Fipav l’elenco delle società che avranno ricevuto il “disco verde” in vista della prossima stagione. La Federazione a quel punto dovrà decidere anche sulle domande di ripescaggio.

In particolare occorrerà capire se il Brescia tornerà in A1 oppure no. In caso di ripescaggio della Millenium appare scontato lo “sbarco” in A2 del Castelbellino. Se il Brescia dovesse invece restare in A2, la Fipav potrebbe decidere di lasciare la serie A2 a 22 squadre, senza procedere a ripescaggi, oppure ammettere comunque il Castelbellino e portare le partecipanti a 23. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Nel frattempo ecco la consueta tabella con tutte le operazioni ufficiali di mercato: