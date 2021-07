A Cuneo torna il mercatino dei piccoli animali

È un’occasione che si ripete puntuale ogni ultima domenica del mese, quella offerta dal Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo.



Amatori e semplici curiosi sono caldamente invitati presso l’area mercatale di via Bra, in frazione Ronchi, per ammirare e acquistare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali, comprese le specie avicole come colombi, pollame, anatre, faraone, pulcini, tacchini e pavoni. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare mangimi, attrezzature e oggettistica.



Altri spazi saranno invece dedicati ai produttori locali, che si occuperanno della vendita diretta di alcune eccellenze enogastronomiche quali formaggi, miele, vino e ortofrutta di stagione. Dopo il successo riscontrato lo scorso mese, gli organizzatori sono certi di accogliere nuovamente numerose presenze.