Approvata la legge regionale sul Soccorso Alpino: la soddisfazione di Franco Graglia

Oggi é stata approvata in Consiglio regionale la proposta di legge 118 “Norme in materia di soccorso alpino e speleologico” promossa da Gruppo Consiliare di Forza Italia.



Ad annunciarlo Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale piemontese e consigliere di Forza Italia da sempre in prima linea nella cura e nel sostegno delle aree marginali, montane e collinari e dei piccoli Comuni. “Questa legge va proprio in tale direzione. Sostenere e valorizzare i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico che da tempo attendevano un giusto riconoscimento da parte della Regione e della Protezione civile per il lavoro instancabile che promuovono soprattutto nelle aree più impervie del Piemonte per salvare vite umane".



“Con questa legge - spiega Graglia - introduciamo due grandi novità: una convezione con la protezione civile per consolidare il rapporto tra Regione e Soccorso Alpino e valorizzarne le competenze e professionalità. In secondo luogo introduciamo piani finanziari triennali, in modo da rendere più efficace e certa la programmazione finanziaria di questi enti. Queste due novità siamo certi che assicureranno un servizio migliore per tutti i cittadini piemontesi perchè la certezza di fondi nel tempo ottimizza gli investimenti in nuovi mezzi e in formazione d’alta qualitá”.