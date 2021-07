Cuneo, via alla survey su sport e ragazzi: come affrontano, i giovani dei centri estivi, la pratica sportiva?

Proseguono le attività di approfondimento e ricerca organizzate all’interno del progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali” realizzato dal Comune di Cuneo in collaborazione con SG Plus.



Dopo una fase di survey ampia su diversi campioni della popolazione cuneese (per età, genere e abitudini di pratica sportiva), i cui risultati sono stati presentati in un report di sintesi disponibile online AL SEGUENTE LINK.



Il Comune ha deciso di proseguire il percorso di analisi dei bisogni indagando le abitudini dei giovani che frequentano quest’anno i centri estivi a carattere sportivo attivati nell’ambito dell’iniziativa Tempo Estate 2021 promossa dall’Amministrazione, che ha visto oltre quaranta iniziative attivate sul territorio cittadino in favore di bambini, bambine, ragazzi e ragazze e over 60.



Uno step ulteriore di approfondimento che consentirà all’Amministrazione di comprendere meglio le esigenze e le attese dei più giovani rispetto a sport e movimento e che potrà consentire l’elaborazione, all’interno di un piano generale di sviluppo sportivo territoriale, di risposte adeguate all’obiettivo di crescita e diffusione della pratica in tutte le fasce d’età.



Tutto si inserisce in un percorso di medio-lungo periodo – quello del progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali” - mirato allo sviluppo del sistema sportivo territoriale e, allo stesso tempo, all’ideazione di politiche sociali finalizzate ad un miglioramento del territorio e delle condizioni di vita dei cittadini che abbia nello sport il suo asset strategico. Obiettivo finale, supportato anche da un’analisi dell’impiantistica, la redazione di un piano strategico dello sport finalizzato alla realizzazione di progettualità concrete e alla creazione di linee guida che rendano lo sport vero hub di politiche multisettoriali - dal welfare al turismo, dalle politiche giovanili alla riqualificazione urbana, passando per le politiche sociali e d’integrazione – che portino la città di Cuneo a essere punto di riferimento per l’area vasta.



Per avere maggiori informazioni ed accedere al questionario CLICCARE QUI.