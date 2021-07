Dodici ciclisti di Nice Metropole Sport sulle montagne cuneesi

Hanno pedalato per tre giorni sulle montagne cuneesi, dodici ciclisti di Metropole Nice Côte D’Azur Sport.

Partiti da Nizza venerdì 16 luglio, hanno raggiunto le Terme di Valdieri, dove hanno pernottato al Royal Hotel Terme, dopo aver superato il Colle della Lombarda e Madonna del Colletto. Sabato 17, partendo dalle Terme di Valdieri, sono scesi fino a Caraglio per poi affrontare la salita verso Castelmagno per raggiungere il Colle Fauniera e discendere a Demonte dove hanno trascorso la notte all’Hotel Moderno.

Domenica 18 hanno ripreso la strada per tornare a Nizza attraverso il Colle della Lombarda, con una deviazione al Santuario di Sant’Anna di Vinadio.

La tre giorni cuneese è piaciuta moltissimo per gli stupendi percorsi, per le montagne, per l’accoglienza e per le ottime mangiate. Metropole Nice Côte D’Azur Sport ritornerà il 17, 18 ed il 19 settembre a Carrù per pedalare sulle colline di Langa ed Alta Langa.