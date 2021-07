MondoVivo torna in piazza per raccogliere firme contro la cementificazione

MondoVivo non si ferma neanche d'estate e torna in piazza per raccogliere firme contro la cementificazione dell'area compresa tra Breolungi, Pogliola fino al confine con Rocca de' Baldi, individuata come zona per la possibile creazione del polo logistico.

Nel corso dei mesi MondoVivo non ha mai smesso di portare l'attenzione sul problema principale: la cementificazione di una vasta area verde dove oggi vivono e lavorano diverse famiglie (qui l'intervista).

"La nostra presenza è tesa a sensibilizzare i monregalesi a difendere il territorio che non è rinnovabile, e cementificarlo è un crimine contro l’umanità" - spiegano da MondoVivo.

Sabato 7 agosto il comitato sarà davanti al bar Comino a Breo.