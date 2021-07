Aumentano i controlli della Polizia Locale sulle strade dell'Unione Montana Mondolè

Intensificati i controlli sulle strade dei comuni dell'Unione Montana Mondolè. La Polizia Locale sta svolgendo pattugliamenti giornalieri, in diversi orari, per aumentare il livello di prevenzione e sicurezza nei comuni di Villanova Mondovì, Pianfei, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Roccaforte.

L’obiettivo è intensificare le attività di presidio del territorio e di verifica del rispetto delle norme in vigore in un periodo in cui c’è una naturale spinta all’aggregazione.

Parallelamente proseguono con sistematicità i servizi di controllo elettronico della velocità in tutti i Comuni dell’Unione Montana.