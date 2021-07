5 consigli su come far giocare il proprio gatto

Il gioco è una delle componenti fondamentali della vita di ogni gatto, indipendentemente dalla sua età o dalla razza di appartenenza. È bene ricordare, che alcuni gatti sono più portati a giocare e altri a poltrire su un cuscino o su una poltrona della propria abitazione. Se il proprio amico felino non gioca con i topini in stoffa o con i tira-graffi, è bene cercare di capire quale può essere la causa di tutto ciò.

Per chi è alla ricerca di un aiuto nel fare divertire il proprio gatto, qui di seguito abbiano raccolto alcuni dei suggerimenti di athleticat. Azienda italiana che realizza una serie di percorsi sospesi per gatto, cucce e giochi in legno per far divertire ogni felino. Oltre ad essere realizzati in legno naturale e trattati con vernici atossiche, sono composti con i migliori legni italiani. Caratteristiche, che permettono a questi oggetti di essere la scelta perfetta per far divertire il proprio gatto per molti anni.

Ecco i 5 consigli più utili da seguire per chi vuole far giocare il proprio gatto in ogni momento della giornata.

1: trovare il gioco più ideale per il proprio gatto

Se il proprio gatto non vuole giocare con un giocattolo, non è detto che sia colpa del gatto. In molti casi, può essere colpa del giocattolo. Prima di darsi per vinti, è opportuno provare più di un giocattolo. Alcuni gatti sono più attirati dai suoni, altri più dal movimento e altri ancora dalla interazione.

In altri casi, il fruscio della carta o di un gomitolo di lana che rotola sul pavimento possono essere uno stimolante che può fare miracoli per dare il via ad interminabili ore di divertimento. Anche l’odore di un giocattolo è molto importante. L’odore della plastica ad esempio, è un odore che piace a pochissimi gatti. I sensi di un gatto, sono molto diversi da quelli di un essere umano.

2: cercare di risvegliare il suo istinto di caccia

Quando un gatto gioca, è il momento in cui mette in azione i suoi istinti di caccia. Quindi, non ci si deve meravigliare se i giocattoli che si scelgono per il proprio gatto in alcune occasioni si trovano lasciati sul pavimento senza interesse per giorni o settimane. Non sempre questo istinto si sveglia e porta il gatto a voler giocare.

Per cercare di stuzzicarlo nel modo migliore, è bene ricordarsi che una preda si muove a zig zag e si nasconde. Imitare questi movimenti, può essere una attrattiva per attizzare il suo istinto di caccia. Naturalmente, è bene che il gatto raggiunga “la sua preda” alla fine del gioco, altrimenti potrebbe abbandonare l’interesse per la preda per frustrazione.

3: offritegli dei nascondigli

Parte del comportamento ludico del proprio gatto, è quello di nascondersi e di fare degli agguati. Quindi, andare a creare dei nascondigli o dei tunnel è un ottimo modo per fare divertire il proprio micio. Quando passate davanti al suo nascondiglio, potrete giocare con lui e i suoi giochi insieme. Un ottimo metodo per stuzzicarlo e allo stesso modo diventare ancora più uniti.

4: non lasciate i giochi in giro

Una volta che avete terminato di giocare con il vostro gatto, ricordatevi sempre di riporre i suoi giocattoli. Questa semplice azione, manterrà vivo il suo interesse sui giochi per molto tempo. Lasciare i giochi sparsi per casa, dove il proprio gatto li potrà vedere tutti i giorni, con il passare del tempo li porterà ad essere degli oggetti poco attraenti e sempre meno stuzzicanti per il suo divertimento.

5: prendi tutto il tempo necessario

È noto che i gatti sono degli animali che sentono molto l’umore dei propri proprietari. Questo, vale sia per la vita di tutti i giorni ma cosa ancora più importante durante i momenti di gioco. Se non si gioca con impegno con il proprio gatto, il proprio felino capirà subito che non vi piace e perderà interesse con i vari giochi. Giocare con il proprio gatto, è il metodo migliore per rafforzare il legame tra padrone e gatto.

Seguire questi 5 consigli, permetterà a chi ha un gatto di farlo diventare immediatamente più attivo e giocoso. Fattore che permetterà al gatto di divertirsi con il proprio padrone e allo stesso tempo diventare più “intimo” con il proprio animale domestico.