Come influirà l'aumento dell'inflazione sull'economia?

Da quando il blocco ha iniziato a finire, c'è stato un serio aumento degli acquisti. Questo può potenzialmente portare all'inflazione. Tuttavia, questo non è necessariamente qualcosa di cui preoccuparsi, dicono gli esperti.

Secondo Ed Yardeni, che ha sviluppato strategie di investimento per decenni, l'inflazione è una conseguenza naturale della rivitalizzazione stellare del mercato e della liquidità storica.

La gente ha risparmiato e si è trattenuta dai piaceri ordinari per così tanto tempo. Ora che stanno spendendo di nuovo, non si fermeranno. La domanda che è stata nascosta per così tanto tempo sta sopraffacendo l'economia.



La Federal Reserve, che tiene d'occhio le spese di consumo personale di base, ha confermato che le dinamiche che ha osservato indicano un forte aumento dell'inflazione. Il core PCE è salito di un forte 3,1% questo aprile, rispetto ai numeri dell'anno scorso.

Non è una novità per nessuno che lo shopping ci aiuta a produrre dopamina. Considerando che tutti noi ne siamo stati gravemente privati nell'ultimo anno, non c'è da sorprendersi che l'abolizione delle restrizioni di quarantena abbia spinto la gente verso i centri commerciali più vicini. Secondo le statistiche, tutti hanno cercato prima i beni e ora i servizi. Molti di essi non erano disponibili durante l'isolamento, e ora che stanno aprendo tutti muoiono dalla voglia di mettersi in fila.

Secondo gli esperti di Wall Street, l'inflazione prenderà una direzione verso l'alto durante i prossimi mesi. Ci si aspetta che la tensione si allenti verso la fine di quest'anno. Alla fine, la domanda comincerà a diminuire e i prezzi cominceranno a scendere. Al momento, il PIL è esattamente nello stato in cui si trovava prima dell'inizio della pandemia. Gli esperti notano che i tassi che sono stati rilevanti negli ultimi trimestri sono sostenibili.

Nel frattempo, la tensione nel mercato degli affitti è in estremo aumento, dato che i padroni di casa stanno ottenendo più potere sui prezzi.

Il mercato immobiliare non ha abbastanza da offrire. Numerose persone stavano cercando di diventare proprietari di case. Sfortunatamente, la maggior parte di loro è stata colpita dal fatto che i prezzi sono ora più alti del 20% rispetto all'anno scorso. La mancanza di scelta sul mercato ha portato molte di queste persone a dover rinunciare ai loro piani.

Quindi, se avete pensato di entrare nel mercato immobiliare, potrebbe essere una buona idea rimandare questa idea per un po'. Nel frattempo, vale la pena entrare in altri mercati. Se stai ancora decidendo quale fonte di reddito extra intraprendere, visita nsbroker.com e vedi cosa ti conviene di più. La piattaforma offre criptovalute, Forex, indici azionari e altre cose su cui fare trading.

Indipendentemente dall'aumento dei prezzi, il rendimento della nota del Tesoro a 10 anni dovrebbe rimanere allo stesso livello.

Questa conclusione è tratta dal fatto che è stato eccezionalmente costante negli ultimi mesi, nonostante l'aspettativa di aumento dell'inflazione e altri indicatori economici.

Un 2% sul rendimento delle obbligazioni è quello che è attualmente previsto, che non è un numero che dovrebbe essere una minaccia per Wall Street. Tuttavia, gli esperti notano che gli investitori dovrebbero essere preparati che la Federal Reserve porterà il tapering prima del previsto. Alla fine, il rendimento a 10 anni dovrebbe fare circa 2,5-3% entro la fine dell'anno 2022.

Considerando che questo è il punto in cui i rendimenti delle obbligazioni erano prima della pandemia, questo non è qualcosa di cui preoccuparsi. Si tratta semplicemente di un ritorno alla normalità. La settimana scorsa, il rendimento a 10 anni era all'1,58%. Questo è il 6% più basso di 2 mesi fa.

Le azioni che sono state prese verso la fine della pandemia stanno scuotendo il mercato, quindi le cose potrebbero essere un po' difficili per un po'. Tuttavia, le cose stanno migliorando e stanno tornando come prima. Si può dire che la dinamica del mercato si placherà una volta che il mondo sarà libero dal COVID-19.